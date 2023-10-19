В Брянске открыли выставку Союза художников России для приграничных районов

Выставку регионального отделения Союза художников России открыли в Брянске

На передвижной выставке регионального отделения Союза художников России «Брянские художники приграничным районам области» представили порядка 120 работ. Как уточняет ТАСС, с экспозицией уже познакомили жителей приграничных территорий, после чего ее отправили в областной центр.

Беседуя с журналистами, исполняющий обязанности директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков отметил, что проект дал жителям приграничных территорий возможность перенестись в основные культурно-исторические места региона, не посещая их лично.

Ранее сообщалось, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств».