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19:07, 19 октября 2023Моя страна

В Брянске открыли выставку Союза художников России для приграничных районов

Выставку регионального отделения Союза художников России открыли в Брянске

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

На передвижной выставке регионального отделения Союза художников России «Брянские художники приграничным районам области» представили порядка 120 работ. Как уточняет ТАСС, с экспозицией уже познакомили жителей приграничных территорий, после чего ее отправили в областной центр.

Беседуя с журналистами, исполняющий обязанности директора департамента культуры Брянской области Юрий Сатюков отметил, что проект дал жителям приграничных территорий возможность перенестись в основные культурно-исторические места региона, не посещая их лично.

Ранее сообщалось, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

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      Варвара Кошечкина
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