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18:48, 19 октября 2023Мир

В ЕС обеспокоились активной выдачей «золотых паспортов» россиянам на Карибах

The Guardian: ЕС обеспокоен выдачей 88 тысяч «золотых паспортов» на Карибах
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Фото: Arben Celi / Reuters

Европейский союз (ЕС) выразил обеспокоенность по поводу торговли «золотыми паспортами» и пообещал ужесточить визовый контроль, после того как выяснилось, что пять карибских государств «продали» гражданство 88 тысячам человек, включая иранцев, русских и китайцев. Об этом сообщает The Guardian.

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала доклад, где впервые показаны истинные масштабы выдачи «золотых паспортов» на Карибах. Ряд стран «продают» гражданство иностранцам по цене от 100 тысяч долларов. В докладе указано, что пять стран Карибского бассейна, а именно Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Доминика, в общей сложности выдали 88 тысяч «золотых паспортов».

ЕК предлагает ужесточить визовый контроль, потому что «золотые паспорта» могут способствовать «проникновению организованной преступности, отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и коррупции». Это может нанести вред ЕС, который имеет безвизовый режим с 60 странами, включая малые островные государства Карибского бассейна и Тихого океана, выдающие гражданство подобным образом. «У нас есть страны, находящиеся в безвизовом режиме с ЕС, которые довольно дешево продают гражданство людям, представляющим угрозу безопасности или потенциальную угрозу безопасности ЕС», — заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Она также добавила, что это может повлиять и на и без того сложную миграционную ситуацию в ЕС, так как зафиксировано 150 тысяч случаев, когда мигранты воспользовались безвизовым режимом, чтобы попасть в ЕС и затем попросить убежища.

В докладе также уделяется особое внимание национальности владельцев «золотых паспортов». Сообщается, что большинство заявителей прибыли из Китая, России, Сирии, Ирана, Ирака, Йемена, Нигерии и Ливии. «Безвизовый доступ в ЕС не должен использоваться в качестве коммерческого товара для продажи и покупки», — говорится в документе.

Ранее Испанию раскритиковали в Европейском парламенте из-за практики выдачи россиянам и белорусам «золотых виз». По мнению группы парламентариев, страна нарушила свое обязательство по приостановлению выдачи вида на жительство инвесторам из России или Белоруссии.

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      Дарья Балацкая
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