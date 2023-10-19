В Москве 15-летний подросток отравился наркотиком на уроке географии в колледже

Shot: 15-летний москвич получил передозировку наркотиком на уроке в колледже

15-летний студент колледжа при Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) попал в больницу из-за передозировки наркотиком, который употребил прямо на уроке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишет издание, в одном из мессенджеров подросток наткнулся на канал, продающий бутандиол. По информации из открытых источников, это сильнодействующее психоактивное вещество, входящее в состав других наркотических препаратов. В России оборот бутандиола ограничен и находится под контролем государства.

Вещество прибыло под видом обычного антисептика в 100-миллилитровой бутылке, которую мальчик решил взять на занятия. На уроке географии он попробовал бутандиол, после чего начал терять сознание. В результате его госпитализировали с наркотическим отравлением.

По информации канала, полиция проводит проверку по факту произошедшего и разыскивает продавцов психоактивного вещества.

Ранее в Санкт-Петербурге четыре школьника попали в реанимацию из-за отравления наркотиками. На одного из подростков, лежащего без сознания возле торгового центра в Колпинском районе города, обратил внимание прохожий, который вызвал скорую помощь. Позже в больницу поступили еще три мальчика. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, стало известно, что школьники пришли в торговый центр днем, перемещались по залам шаткой походкой и примерно каждые три-четыре минуты теряли сознание.