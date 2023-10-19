В Москве россиянка избила в магазине беженку из Африки из-за замечания о фруктах

В Москве посетительница магазина избила беженку из Африки из-за замечания

В Москве посетительница продуктового магазина избила работающую там беженку из африканской Демократической Республики Конго из-за замечания о неправильной упаковке фруктов. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как пишет издание, конфликт произошел в конце августа в «Дикси» в районе метро «Автозаводская». Сотрудница магазина обратила внимание россиянки на то, что та складывала в один пакет виноград разных сортов. Замечание возмутило покупательницу, и она с криком посоветовала беженке возвращаться к себе на родину.

Когда африканка ушла в другой зал, покупательница отправилась в след за ней и набросилась на работницу «Дикси». Этот момент попал на камеры наблюдения магазина. На кадрах видно, как россиянка наносит африканке несколько ударов руками и хватает ее за волосы. В это время женщин пытается разнять коллега беженки. Однако посетительница успевает нанести еще один удар продуктовой корзиной, прежде чем расплатиться и уйти с места происшествия.

По информации канала, в больнице у пострадавшей диагностировали травмы головы и живота, ушиб тканей брюшной стенки, а также внутреннее кровотечение. Ей потребовалась срочная операция.

Через своего адвоката беженка написала заявление в полицию, однако, как утверждает Baza, правоохранители отказались возбуждать дело из-за якобы отсутствия медицинских документов. В МВД также заявили, что нападавшая живет в Йошкар-Оле, а не в Москве, и поэтому не может пройти опрос. При этом, по информации канала, покупательница обманула следствие и проживает возле магазина «Дикси», где произошел конфликт.

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