Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 19 октября 2023Россия

В Москве учитель русского языка провел уроки и бесследно исчез

Shot: в Москве после уроков пропал учитель русского языка и литературы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве преподаватель русского языка и литературы с 16-летним стажем провел уроки у старших классов и бесследно исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

39-летнего Дмитрия Ермакова в последний раз видели 13 октября. Он провел занятия для десятиклассников в частной школе «Ступени», расположенной на улице Марии Поливановой. После окончания рабочего дня собрался и ушел. С тех пор мужчину никто не видел.

Сначала коллеги решили, что учитель заболел. Дозвониться до него не получилось — телефон выключен — тогда сотрудники школы обратились в полицию. Известно, что пропавший не женат и живет один. В квартире и больницах его не оказалось.

По данным Shot, Ермаков был соавтором учебного пособия по функциональной грамотности для старшеклассников Академии Минпросвещения России. Одними из увлечений в анкетах он указывал паломничество.

Вечером 6 сентября в столичном районе Измайлово пропал эфиопский циркач Хуссен Насиро Усман. Позже он сам связался с руководством цирка на Цветном бульваре, извинился за внезапное исчезновение и попросил перестать его искать.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали планы ЦАХАЛ?

    Двоим возможным участникам азербайджанской мафии дали пять суток ареста

    Съемные квартиры в российском регионе подорожали из-за мигрантов

    ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками в лагере беженцев

    Ребенок утонул в бассейне подмосковного фитнес-клуба

    Врач предупредил о неожиданной причине потемнения пломбы

    Маск уличил СМИ во лжи из-за слухов о блокировке Twitter

    На Украине резко вырос спрос на дрова

    Мужчина подсыпал сестре слабительное из-за спора о наследстве

    Фитнес-эксперт высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости