В России оценили влияние появившихся у ВСУ ракет ATACMS на ход спецоперации

Военкор Линин заявил, что появление ATACMS у ВСУ повлияет на ход спецоперации

Появление ракет дальнего действия ATACMS у Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлияет на ход специальной военной операции, российским военнослужащим придется адаптировать стратегию ведения боевых действий. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

Он отметил, что в радиусе поражения этих ракет следует рассредоточить силы, проведя частичную передислокацию подразделений. Также необходимо внести изменения в логистику, переместить большие склады боеприпасов и топлива вглубь территории.

Линин указал, что российские военные быстро адаптируются к новым условиям, после чего применение ATACMS станет для ВСУ неэффективным. Аналогичным образом ситуация развивалась после начала поставок западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вскоре риски их применения значительно снизились.

Военкор добавил, что современные российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) могут обнаруживать и поражать эти ракеты. Он заключил, что применение этого типа вооружений повлияет на ход спецоперации, но не сможет кардинально изменить ситуацию в пользу Украины.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что российские системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук» и С-400, могут сбить американскую баллистическую ракету ATACMS.