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16:24, 19 октября 2023Мир

Венгрию назвали российским троянским конем в ЕС и НАТО

Эстонский депутат Стойческу: Венгрия — российский троянский конь в ЕС и НАТО
Калев Стойческу

Калев Стойческу. Фото: Ave Maria Mõistlik / Wikimedia

Венгрия может стать российским троянским конем в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, потому что страна намерена сохранять дружественные двусторонние отношения с Россией. Об этом заявил председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу, сообщает РИА Новости.

Депутат выразил такое мнение на фоне встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Китае. В ходе переговоров Орбан сообщил, что Венгрия не стремится вступать в конфликт с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции.

«Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине», — сказал Стойческу.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас негативно отреагировала на встречу Путина и Орбана, назвав ее очень неприятной и лишенной всякой логики. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал такую реакцию эстонского премьера и назвал ее слова «лицемерием в кубе». Он напомнил, что ее муж Арво Халлик продолжал вести бизнес с Россией даже после начала конфликта на Украине.

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    Дарья Балацкая
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