В Венгрии раскритиковали премьера Эстонии за реакцию на встречу Путина и Орбана

Сийярто назвал лицемерием реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас за реакцию на встречу президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана и назвал ее слова «лицемерием в кубе». Об этом он написал на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр указал, что Каллас «была шокирована» встречей политиков и назвала ее «очень неприятной и лишенной всякой логики».

Сийярто напомнил, что муж премьера Эстонии Арво Халлик, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму 30 миллионов евро даже после начала конфликта на Украине. «Лицемерие в кубе», — заключил он.

Ранее Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае. Российский лидер отметил, что, несмотря на геополитические условия, отношения России со многими европейскими странами сохраняются и развиваются.