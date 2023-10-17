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12:26, 17 октября 2023Мир

Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Венгрии и России

Президент РФ Путин обсудил двусторонние отношения с премьером Венгрии Орбаном

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что, несмотря на геополитические условия, отношения России со многими европейскими странами сохраняются и развиваются. «Одна из этих стран — Венгрия», — заявил Путин в начале встречи с венгерским политиком.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром. «На сегодняшний день заключительная встреча будет с Пакистаном. Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану», — рассказал он.

Российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме «Один пояс — один путь». Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

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    Виктория Кондратьева
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