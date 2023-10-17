В Кремле анонсировали встречу Путина и премьера Пакистана

Песков: Путин встретится с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в рамках форума «Один пояс — один путь» в Китае. «На сегодняшний день заключительная встреча будет с Пакистаном. Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану», — рассказал Песков.

Ранее Путин прилетел в КНР. Российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме «Один пояс — один путь». Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.