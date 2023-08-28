Премьер Эстонии выразила сожаление из-за связи мужа с Россией

Премьер Эстонии Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за связи мужа с РФ

Премьер Эстонии Кая Каллас выразила сожаление из-за связи мужа Арво Халлика с Россией и разразившегося на фоне этого скандала, однако указала, что не собирается уходить в отставку. Ее слова приводит Delfi.

«Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут необходимые голоса, и это их работа. Хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело», — заявила она.

Премьер указала, что ее супруг прекратил бизнес с Россией через месяц после начала спецоперации на Украине и продал «за цену бутерброда» свою долю в предприятии.

Халлик в свою очередь также извинился за сложившуюся ситуацию и ущерб, нанесенный его жене. Он сообщил, что договорился с остальными акционерами компании и решил немедленно продать акции, выйти из правления, расторгнуть договор финансового менеджера, а также отказаться от любых других ролей и обязанностей в Stark Logistics.

Парламентская фракция Центристской партии Эстонии между тем начала подготовку к вынесению вотума недоверия Каллас. Депутаты заявили, что скандал с премьером, которая была одной из самых активных защитниц интересов Украины, нанес существенный ущерб эстонской государственности.