Муж премьер-министра Эстонии решил продать акции связанной с Россией фирмы

Муж премьера Эстонии Каллас решил продать акции компании, связанной с Россией

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик решил продать акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что деятельность фирмы вызывала вопросы, которые, независимо от ответов, влияют на карьеру его жены. Поэтому Халлик договорился с остальными акционерами компании и решил немедленно продать свои акции, выйти из правления, расторгнуть договор финансового менеджера, а также отказаться от любых других ролей и обязанностей в Stark Logistics.

Кроме того, муж премьер-министра извинился за сложившуюся ситуацию и ущерб, который она нанесла его жене.

Ранее парламентская фракция Центристской партии Эстонии начала подготовку к вынесению вотума недоверия премьер-министру из-за ситуации с бизнесом ее мужа. Скандал, который разразился вокруг этой ситуации, нанес существенный ущерб эстонской государственности, считают в политсиле.