Врач оценила опасность тройной эпидемии в России

Онколог Тулина: россиянам не стоит бояться тройной эпидемии

Врачи и эксперты предупреждают, что в сезоне 2023-2024 годов Россию может ожидать тройная эпидемия, состоящая из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Вероятность подобной опасности оценила кандидат медицинских наук, врач-колопроктолог, онколог Инна Тулина в разговоре с «Царьградом».

«С точки зрения опасности пандемии, думаю, беспокоиться не стоит. Раньше мы имели дело с сезонными обострениями респираторных заболеваний — грипп, другие вирусные инфекции. Теперь к ним присоединился и ковид как еще один вариант вирусных респираторных заболеваний», — поделилась она мнением.

При этом врач напомнила, что у некоторых людей с ослабленной иммунной системой и другими предрасполагающими факторами даже грипп раньше мог привести к тяжелым последствиями. В то же время COVID-19 по тяжести уже похож на вариант гриппа, и это уже не тот коронавирус, которого так боялись.

Тулина заключила, что тройная эпидемия или тридемия — вероятно, просто «красивый термин».

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко предупредила о возможности тройной эпидемии в России. Вместе с тем она указала, что COVID-19 больше не представляет такой опасности, как в начале пандемии, и переносится пациентами гораздо легче.

До этого врач Светлана Каневская назвала простые способы защититься от нового штамма COVID-19 «пирола».