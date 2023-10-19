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07:23, 19 октября 2023Культура

Звезда фильмов «Рокки» Берт Янг умер в возрасте 83 лет

NYT: звезда фильмов о Рокки Бальбоа Берт Янг умер в США в возрасте 83 лет
Берт Янг

Берт Янг. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда серии фильмов «Рокки» Берт Янг, известный ролью Поли Пеннино, друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, умер в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Отмечается, что актер скончался в Лос-Анлжелесе 8 октября. Его смерть подтвердила дочь Анн Морея Штайнгизер, не уточняя причин.

Берт Янг запомнился зрителям ролями «крутого голливудского парня» в таких фильмах, как «Рокки», «Китайский квартал», «Однажды в Америке».

Ранее стало известно, что в на 89-м году жизни умер знаменитый российский композитор Геннадий Гладков. Музыкант скончался у себя дома в Москве. По словам его помощника, причиной смерти композитора стал возраст.

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    Марина Совина
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