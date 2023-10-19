Звезда фильмов «Рокки» Берт Янг умер в возрасте 83 лет

NYT: звезда фильмов о Рокки Бальбоа Берт Янг умер в США в возрасте 83 лет

Звезда серии фильмов «Рокки» Берт Янг, известный ролью Поли Пеннино, друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, умер в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Отмечается, что актер скончался в Лос-Анлжелесе 8 октября. Его смерть подтвердила дочь Анн Морея Штайнгизер, не уточняя причин.

Берт Янг запомнился зрителям ролями «крутого голливудского парня» в таких фильмах, как «Рокки», «Китайский квартал», «Однажды в Америке».

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