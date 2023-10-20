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19:15, 20 октября 2023Среда обитания

Оценены последствия обмеления крупнейшей на Земле реки

Reuters: из-за обмеления Амазонки приостановлены зерновые перевозки

Фото: Unsplash

Речные перевозки зерна на севере Бразилии приостановлены из-за рекордного обмеления Амазонки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местного поставщика Serveporto.

Конвои с зерновозами, в особенности баржи с малой осадкой, с трудом продвигаются по обмелевшим рекам, перевозя все меньше грузов. Сложности в навигации по рекам Тапажос и Мадейра — притокам Амазонки — влияют на работу зерновых терминалов. На них основывается логистика зерновых перевозок в Бразилии, пишет компания.

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Баржевая компания Hidrovias do Brasil заявила, что ее суда с удобрениями и зерном продолжают курсировать между Итаитубой и Баркареной. При этом на наиболее обмелевших участках используются маневренные толкачи. Ассоциация экспортеров зерна ANEC увеличила поток грузов на южные терминалы. Прежде северные порты обеспечивали значительную часть экспорта кукурузы и сои.

Ранее бразильские власти уведомили, что зерновой терминал Итакуатиара и два крупных контейнерных пункта вблизи Манауса работают с пониженной пропускной способностью. При этом в своей работе компании всегда учитывали последствия периодической засухи в регионе. Правительство приняло решение выделить почти 20 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей) на проведение экстренных дноуглубительных работ.

Порт Манауса зафиксировал минимальный за последние 120 лет уровень воды в крупнейшей на Земле реке. Он опустился до отметки в 13,59 метра. Для сравнения, в аналогичный период 2022 года показатель был на отметке 17,6 метра. В некоторых районах Амазонии с июля по сентябрь выпал минимум осадков с 1980 года.

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      Виктория Клабукова
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