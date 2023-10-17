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20:50, 17 октября 2023Среда обитания

Крупнейшая на Земле река рекордно обмелела

Уровень реки Амазонки в Бразилии упал до рекордно низкого за последние 120 лет

Фото: Bruno Kelly / Reuters

Река Амазонка, которая считается крупнейшей на Земле по длине, площади бассейна и полноводности, рекордно обмелела на территории тропических лесов в Бразилии. Причиной случившегося стала сильная засуха, пишет Reuters.

Уровень воды опустился до отметки в 13,59 метра, сообщили в порте Манауса — крупнейшего населенного пункта в месте слияния Амазонки и Рио-Негро. Для сравнения, в аналогичный период 2022 года показатель был на отметке 17,6 метра. По словам специалистов, значения 2023 года оказались минимальными за последние 120 лет.

По словам жителей Бразилии, дождей не было уже три месяца — реки сильно обмелели и оставили жителей отдаленных деревень без еды и воды. Министерство науки страны объясняет сильную засуху природным феноменом Эль-Ниньо — оно возникает из-за подводных течений в океане и провоцирует экстремальные погодные явления по всему миру. Ведомство предупредило, что засуха продлится как минимум до декабря.

Ранее стало известно, что обмелела другая крупная река — Миссисипи. Уровень воды в ней понизился до 3,24 метра ниже базовой отметки — этот показатель сравним с рекордом, который был установлен в 2022 году.

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    Нина Ташевская
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