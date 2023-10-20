Байден заявил об отсутствии у США желания воевать с Россией

Байден: у Вашингтона нет желания воевать с Россией

Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России», — сказал он. При этом глава Белого дома отметил, что если бы Россия атаковала американского союзника по НАТО, США «защищали бы каждый дюйм НАТО». Он подчеркнул, что Вашингтон не хотел бы подобного развития событий.

В то же время Байден добавил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву. По его мнению, оказание военной помощи Украине жизненно важно для американской безопасности.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Москвой и не предоставлять Украине вооружений для ударов по России.