Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 20 октября 2023Мир

Байден заявил об отсутствии у США желания воевать с Россией

Байден: у Вашингтона нет желания воевать с Россией
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России», — сказал он. При этом глава Белого дома отметил, что если бы Россия атаковала американского союзника по НАТО, США «защищали бы каждый дюйм НАТО». Он подчеркнул, что Вашингтон не хотел бы подобного развития событий.

В то же время Байден добавил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву. По его мнению, оказание военной помощи Украине жизненно важно для американской безопасности.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Москвой и не предоставлять Украине вооружений для ударов по России.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Механик, бизнесмен, племянник первого президента. Что известно о депутате, возмутившемся награждением сына Кадырова?

      Захарова отреагировала на слова Байдена о разумной инвестиции в помощь Украине

      Байден открестился от планов отправлять военных на Украину

      Угрозу ВСУ из-за возможной поставки просроченных ракет оценили

      Популярная певица прикрыла голую грудь живыми голубями для обложки Vogue

      США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

      Раскрыта любимая ловушка США

      Байден назвал помощь Израилю и Украине разумной инвестицией

      Байден заявил об отсутствии у США желания воевать с Россией

      Названо число детей-заложников в плену у ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости