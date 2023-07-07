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23:28, 7 июля 2023Мир

В США пообещали не отказываться от принципов не воевать с Россией

Салливан: США не намерены отказываться от принципов не воевать с Россией
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что США не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Москвой и не предоставлять Украине вооружений для ударов по РФ.

По словам чиновника, президент США Джо Байден с самого начала конфликта «очень ясно обозначил два принципа, которые не подвергаются пересмотру».

«Во-первых, США не ведут войну против России на Украине. Во-вторых, США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию...» — уточнил Салливан.

В феврале Байден заявил, что США и Европейский союз не стремятся к войне или уничтожению России.

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    Юлия Мискевич
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