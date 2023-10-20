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18:24, 20 октября 2023Среда обитания

В России выставили на продажу роскошный дачный комплекс с водопадом

N1: под Новосибирском выставили на продажу два загородных дома за 80 млн рублей

Кадр: Александр Дворянкин / YouTube

В Новосибирском районе на продажу выставлен дачный комплекс за 80 миллионов рублей — на его территории находится два деревянных дома и искусственный пруд с водопадом. Об этом сказано на портале для поиска недвижимости N1.

Комплекс расположен на участке площадью 31 сотка, а общая площадь домов составляет 512 «квадратов». Ландшафт территории выполнен по дизайнерскому проекту и оборудован автоматической системой полива. Дачный комплекс продается вместе с летней беседкой, которая использовалась под домашний кинотеатр, двумя гаражами и баней.

Дома изготовлены из профилированного бруса из кедра и сосны. Интерьер зданий выполнен в английском стиле. В каждой гостиной в обеих постройках установлен камин, продается комплекс вместе с премиальной бытовой техникой.

Ранее была продана роскошная бывшая вилла основателя Тинькофф банка Олега Тинькова вместе с комплексом «Ла дача Астрахань». Недвижимость приобрела птицефабрика, которую контролирует экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

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      Нина Ташевская
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