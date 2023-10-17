Роскошная вилла Олега Тинькова перешла птицефабрике

Бывшая вилла Олега Тинькова «Волга дача» перешла экс-министру Ткачеву

Бывшая вилла основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова вместе с комплексом «Ла дача Астрахань» перешла птицефабрике. Выкупившее роскошную недвижимость предприятие контролирует экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, пишет «Коммерсантъ».

По данным Kartoteka.ru, c 11 октября владельцем «Ла дача Астрахань», на балансе которого находится построенная Тиньковым приватная вилла «Волга дача» в селе Вышка Астраханской области, стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"». Как следует из ЕГРЮЛ, этой птицефабрикой через «Марфининвест» владеет Мария Лисицина — она представляет интересы семьи Ткачева.

Изначально «Ла дача Астрахань» была частью туристического проекта La Datcha, который Тиньков запустил в 2016 году. Он собирался строить приватные виллы во Франции, Италии, Мексике. После продажи банка «Тинькофф» в 2022 году «Ла дача Астрахань» неоднократно меняла владельца. До птицефабрики объект принадлежал Наталии Дубовицкой — полной тезке супруги экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

На сайте комплекса говорится, что снять виллу в «Волга даче» можно только целиком. Аренда на четыре дня в будни обойдется в два миллиона рублей, а на неделю — почти в пять миллионов рублей. Рыночная стоимость Волга дачи может достигать одного миллиарда рублей, считает управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Такие объекты, по словам эксперта, называют private villas (англ. частные виллы): они сдаются через профильных агентов и редко экспонируются публично. Ивашкевич предполагает, что новый владелец приобрел «Волга дачу» для частных целей — например, будет проводить в ней встречи и переговоры. Зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян тоже сомневается, что актив планируют использовать как гостиницу.

Ранее сообщалось, что связанные с Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева структуры выкупили у агрохолдинга «Юг Руси» около 200 тысяч гектаров земли. Таким образом бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев приблизился к статусу крупнейшего землевладельца в России.