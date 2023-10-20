Дачников призвали срочно опрыскать плодовые деревья одним средством

Дачников призвали срочно опрыскать плодовые деревья карбамидом

Владельцев дачных участков призвали срочно опрыскать плодовые деревья карбамидом. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

По словам эксперта, в последние недели осени растения нуждаются в обработке для защиты от опасных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний, чтобы полноценно развиваться и хорошо плодоносить в следующем сезоне. Она отметила, одним из эффективных средств, способных решить эти задачи, является карбамид, или мочевина.

Для приготовления раствора, которым нужно опрыскать деревья и кустарники, Коврижных посоветовала добавить в ведро воды 200-300 граммов карбамида. При этом специалист предупредила, что если деревья и кустарники уже страдали от насекомых и грибковых заболеваний, то дозу мочевины нужно увеличить как минимум до 500 граммов. Чтобы дополнительно усилить действие раствора, в него понадобится добавить полкило железного купороса. Агроном предупредила, что получившееся средство лучше использовать после листопада и перед наступлением холодов — при более раннем опрыскивании содержащийся в мочевине азот может навредить растениям.

В октябре Коврижных рассказала, что раствор из купороса поможет поднять урожайность помидоров и огурцов.