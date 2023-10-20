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15:09, 20 октября 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно опрыскать плодовые деревья одним средством

Дачников призвали срочно опрыскать плодовые деревья карбамидом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Владельцев дачных участков призвали срочно опрыскать плодовые деревья карбамидом. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

По словам эксперта, в последние недели осени растения нуждаются в обработке для защиты от опасных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний, чтобы полноценно развиваться и хорошо плодоносить в следующем сезоне. Она отметила, одним из эффективных средств, способных решить эти задачи, является карбамид, или мочевина.

Для приготовления раствора, которым нужно опрыскать деревья и кустарники, Коврижных посоветовала добавить в ведро воды 200-300 граммов карбамида. При этом специалист предупредила, что если деревья и кустарники уже страдали от насекомых и грибковых заболеваний, то дозу мочевины нужно увеличить как минимум до 500 граммов. Чтобы дополнительно усилить действие раствора, в него понадобится добавить полкило железного купороса. Агроном предупредила, что получившееся средство лучше использовать после листопада и перед наступлением холодов — при более раннем опрыскивании содержащийся в мочевине азот может навредить растениям.

В октябре Коврижных рассказала, что раствор из купороса поможет поднять урожайность помидоров и огурцов.

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      Полина Кислицына
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