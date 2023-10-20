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11:42, 20 октября 2023Экономика

Доллар резко подешевел

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 96 рублей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Курс доллара на Московской бирже резко снизился. Американская валюта впервые с 25 сентября опустилась ниже отметки в 96 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На момент открытия торгов доллар стоил 97,27 рубля. На минимуме он дешевел до уровня в 95,79 рубля, с утра валюта потеряла больше рубля.

Вместе с долларом снижаются также евро и юань: курс европейской валюты впервые с конца сентября опустился ниже отметки в 102 рубля, китайской — уменьшился до отметки в 13 рублей.

Курс доллара от TradingView

Эксперты объясняют укрепление рубля подготовкой экспортеров к очередному налоговому периоду. Бизнес продает валюту, чтобы заплатить уплате НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. Кроме того, рынок ожидает дальнейших действий Банка России — следующее заседание по ключевой ставке состоится 27 октября.

По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максима Чиркова, в ближайшие годы курс рубля будет в большей степени зависеть не от решений Центробанка, а от проблем в западных экономиках. Российская экономика выглядит гораздо сильнее, а на фоне негативных тенденций курс доллара будет стремиться к гораздо более низким показателям в долгосрочной перспективе, отметил эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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