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16:54, 20 октября 2023Мир

Египет открыл КПП на границе с сектором Газа

Египет открыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа для гуманитарной помощи

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

МИД Египта сообщил об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил представитель министерства Ахмед Абу Зейд.

«Контрольно-пропускной пункт "Рафах" открыт. Египет не несет ответственности за препятствование выезду граждан третьими странами», — написал Зейд.

19 октября египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах». Стороны собираются координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. Помощь будет оказываться на долговременной основе.

При этом 12 октября власти Египта отказывались открыть на своей границе коридоры для прохода беженцев и перемещенных лиц из сектора Газа. Отмечалось, что Каир, часто выступающий в качестве посредника между Израилем и Палестиной, по-прежнему настаивает на том, чтобы они «разрешали конфликты в пределах своих границ», поскольку видит в этом единственный способ «обеспечить право Палестины на государственность».

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      Анастасия Яланская
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