Раздавленная слоном девушка описала ощущения фразой «все кости сломались разом»

Психолог Джонс рассказала о нападении сломавшего ей кости слона

Девушка, которую пытался раздавить слон, описала свои ощущения фразой «все кости сломались разом». О том, как ей удалось выжить и восстановиться после нападения, а также о том, почему она благодарна за случившееся, пострадавшая рассказала изданию The Guardian.

45-летняя Джемма Джонс, психолог из Великобритании, рассказала, что в 2002 году вместе с подругами путешествовала по Юго-Восточной Азии и Австралии. На тот момент ей было 24 года. Девушка была относительно опытной путешественницей, но поездка, в ходе которой ей приходилось мыться на улице, переходить вброд через водоемы с пиявками и сталкиваться с огромными пауками, давалась ей тяжело. Тем не менее, она не собиралась сдаваться до того, как исполнит свою мечту: покататься на слоне. На тот момент это было крайне популярное у туристов развлечение, и ей даже не приходило в голову, что в этот раз что-то пойдет не так.

Британка вспоминает, что, когда она впервые увидела слона, ее поразили его размеры, а также то, что в качестве седла была простая деревянная доска. Взобравшись на животное вместе с подругой, она не видела ни земли с обеих сторон, ни погонщика, идущего спереди. Перед началом катания она услышала что-то похожее на гул и поняла, что слон рычит. С самых первых шагов животное шло неровно и брыкалось, и Джонс сразу поняла, что ей не нравится происходящее.

Через 10 минут слон остановился так резко, что девушка чуть не вылетела с сиденья. Вскоре животное встало еще раз, но продолжило путь. Когда это случилось трижды, Джонс поняла, что что-то не так.

Лицо погонщика внезапно побледнело. Его взгляд был полон страха, и я помню, как подумала: «Это нехорошо». Затем погонщик повернулся и побежал, а слон бросился за ним. Я не знаю, как долго мы продержались на сиденье: возможно, несколько секунд, а может и минут Джемма Джонс пережившая нападение слона женщина

В конце концов животное споткнулось или, возможно, намеренно сбросило пассажирок. Джонс и подруга упали в кусты. Британка рассказывает, что ее очки разбились, а вся левая сторона тела от подмышки до бедра была покрыта ссадинами. Тем не менее она испытала облегчение, что все позади. Но ощущение было ошибочным.

Я думала, что я в безопасности, что слон исчез. И вдруг я поняла, что он никуда не ушел — он все еще был над нами Джемма Джонс пережившая нападение слона женщина

То, что произошло дальше, Джонс помнит весьма смутно. Слон стал топтать ее ногами и не давал ей убежать. Затем он несколько раз схватил ее хоботом и швырнул на землю. Британка признается, что все это время думала о семье, и не могла принять вероятность того, что вся ее жизнь закончится в 24 года, и ничего хорошего с ней больше не произойдет. После этого слон опустился на землю и всем своим весом прокатился по Джонс. Она признается, что чувствовала, как в этот момент ломаются все ее кости.

Я чувствовала прикосновение короткой щетинистой шерсти слона на своей коже; и помню, как он заслонил солнце, когда снова накатился на меня. Я приготовилась к концу, к тому, что мой череп расплющат. Вместо этого тень исчезла. Следующее, что я помню — это свет. Солнце светило мне в лицо, а слона там не было Джемма Джонс пережившая нападение слона женщина

Неожиданно рядом с ней появился погонщик, поднял ее на руки и отнес к ближайшим хижинам. Оцепенение, вспоминает она, наконец сменилось всеохватывающей и непреодолимой болью. Затем ее час везли на внедорожнике к больнице по тряской дороге. Там ей дали сильное обезболивающее и сделали рентген. Он показал, что через весь ее таз проходила трещина, были сломаны три ребра и ключица, а также открылось внутреннее кровотечение. Несмотря на это, операция не потребовалась.

Дальше Джонс ждала мучительная реабилитация и физиотерапия. Она очень благодарна подругам и сотрудникам больницы, которые относились к ней очень бережно, но, тем не менее, настойчиво заставляли заниматься, чтобы восстановить подвижность.

В больнице она узнала, что ее слона одолжили у соседней общины, поэтому он находился в стрессе, будучи на незнакомой территории. Погонщики, возможно, также не соблюдали все необходимые меры безопасности. Тем не менее истинную причину нападения она так и не узнала.

По данным издания, нападения слонов на людей в Таиланде редки. В период с 2016 по 2022 год Департамент национальных парков зарегистрировал 135 случаев гибели людей: в среднем около 22 в год. При этом 3,8 тысячи слонов ежедневно катают туристов.

Вероятность, что на вас нападет слон, составляет миллион к одному, но, если это случится, то шанс, что вы выживете, составляет миллион к одному. Поэтому я считаю себя чертовски удачливой Джемма Джонс пережившая нападение слона женщина

Восстановление шло быстро, и уже через месяц она забронировала билет в Австралию, чтобы продолжить путешествие. Девушка считала, что это пойдет ей на пользу, но произошедшее сильно повлияло на ее психологическое состояние. У Джонс развилась аэрофобия: облака, заслоняющие солнце, напоминали о нападении слона. Из-за этого ей пришлось пройти курс психотерапии.

Прожив год в Австралии, ранее работавшая в отделе кадров британка решила сменить работу и отучилась на психолога. В 2007 году, спустя пять лет после случившегося, она съездила в Таиланд, где покормила слонов в заповеднике, чтобы избавиться от страха перед ними. Джонс до сих пор работает психологом и специализируется на паллиативной помощи и работе с больными раком людьми.

Британка считает, что нападение слона в целом изменило ее жизнь к лучшему. «Я так много узнала о себе: теперь я знаю, что могу выжить. Я знаю, что можно страдать, можно чувствовать боль, остаться одной и полностью потерять контроль над ситуацией, и это нормально», — заявила она журналистам. По мнению Джонс, справиться с последствиями травмы, как физическими, так и психологическими, ей помогла йога.

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