Кит спас женщину от шестиметровой акулы

Биолог Нэн Хаузер рассказала о ките, спасшем ее от шестиметровой акулы

Кит помог американскому биологу Нэн Хаузер спастись от шестиметровой акулы. О необычном случае, произошедшем в 2017 году, она рассказала изданию The Guardian.

В то время Хаузер работала над документальным фильмом об охране китов на островах Кука. Съемочной группе требовались кадры, на которых она плавает возле китов. Когда все было готово, женщина надела маску для плавания, включила видеокамеру GoPro, прыгнула в воду и направилась к китам. Хотя она много лет изучала этих животных, в этот раз они ее удивили.

Когда я приблизилась, один из самцов подплыл прямо ко мне, потыкался в меня носом, а потом принялся толкать головой. Это застало меня врасплох. За 33 года работы такого со мной не случалось ни разу Нэн Хаузер

Перепуганная Хаузер попыталась отпихнуть кита, прижимающего ее к себе грудным плавником. Тот подплыл под нее, поднял над водой на ласте, а затем потащил ее дальше. Все это снимала камера GoPro, которая была у женщины.

Спустя примерно семь с половиной минут Хаузер заметила второе крупное морское животное. Сперва она приняла его за другого кита, но затем поняла, что к ним плывет огромная тигровая акула. Хищница явно готовилась к нападению.

Прежде чем я успела отреагировать, кит расположил меня перед мордой и грациозно помчался вперед. Это было устрашающе и в то же время казалось тихим и спокойным. Спустя 10 минут он вернул меня в целости и сохранности на лодку вне досягаемости акулы Нэн Хаузер

Спустя год Хаузер узнала, что на побережье снова заметили горбатых китов. Она вышла к океану и узнала в одном из китов своего спасителя — его выдавал шрам на голове и характерные отметины на хвосте.

Я прыгнула в воду и поплыла к нему. Он приблизился ко мне и посмотрел мне в глаз. Я потерла его морду, а он протянул мне грудной плавник. Тогда я заплакала Нэн Хаузер

Горбатые киты вырастают до 14 метров в длину и весят около 30 тонн. Как правило, питаются крилем, рыбой, ракообразными и моллюсками.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Пурния, штат Бихар, рыбак спас редкого дельфина, который запутался в сетях. Чтобы помочь животному, мужчина прыгнул в воду, взвалил его на плечо и отнес подальше от рыбацких снастей.