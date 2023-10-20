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16:25, 20 октября 2023Мир

ЕС не стал призывать к прекращению огня на Ближнем Востоке

ЕС не стал призывать к прекращению огня и следит за событиями на Ближнем Востоке

Фото: Mohammed Talatene / Globallookpress.com

Европейский союз пока не стал призывать стороны конфликта к прекращению огня и следит за развитием событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

«Мы пристально следим за ситуацией, видим разные развития в регионе - в Израиле и в Газе, наша позиция такова, что мы говорим две вещи: Израиль имеет право на самооборону, и при реализации этого права необходимо соблюдать международное право», — отметил он.

Он подчеркнул, что в ЕС слышали, как партнеры призывают к прекращению огня, в частности ООН, но пока не будут призывать к прекращению огня. По словам источника, Брюссель также не будет пока оказывать военную помощь Израилю, поскольку он в ней не нуждается.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию между Израилем и Газой. Он отметил, что необходимо осуществить срочную доставку продовольствия и товаров первой необходимости в сектор Газа.

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      Семен Александров
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