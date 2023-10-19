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19:01, 19 октября 2023Мир

Генсек ООН призвал к двухнедельному перемирию между Израилем и Газой

Генсек ООН Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию между Израилем и Газой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию между Израилем и Газой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — заявил генеральный секретарь в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Также Гутерриш отметил, что необходимо осуществить срочную доставку продовольствия и товаров первой необходимости в сектор Газа.

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      Максим Габриелян
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