Генсек ООН призвал к двухнедельному перемирию между Израилем и Газой

Генсек ООН Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию между Израилем и Газой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию между Израилем и Газой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — заявил генеральный секретарь в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Также Гутерриш отметил, что необходимо осуществить срочную доставку продовольствия и товаров первой необходимости в сектор Газа.