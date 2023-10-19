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18:23, 19 октября 2023Мир

Первая гуманитарная помощь в Газу прибудет в присутствии генсека ООН

MAAN: в Газу прибудут первые грузовики гумпомощи в присутствии генсека ООН
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Первые 20 грузовиков гуманитарной помощи прибудут в Газу в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает агентство MAAN.

«ООН подтвердила, что ждет зеленого света для переправы жизненно важной гуманитарной помощи из Египта в Газу, а Министерство здравоохранения в секторе Газа призывает международное сообщество ускорить доставку медикаментов и товаров первой необходимости», — передает агентство.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс. «Самолет, принадлежащий Армии обороны Израиля, нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в лагере Нур-Шамс», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

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      Максим Габриелян
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