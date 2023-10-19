Израиль ударил по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс

ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс. Соответствующее заявление опубликовано армейской пресс-службой в Telegram-канале.

«Самолет, принадлежащий Армии обороны Израиля, нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в лагере Нур-Шамс», — говорится в заявлении ЦАХАЛ. Отмечается, что в результате удара были ликвидированы несколько террористов.

Кроме того, задержаны 10 разыскиваемых подозреваемых, и обезврежены несколько взрывных устройств, готовых к применению.

Между тем ранее ХАМАС сообщило о боях с военными Израиля в лагере беженцев на Западном берегу.

Как стало известно, ЦАХАЛ планирует невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС. Призвав рекордные 360 тысяч резервистов, израильская армия готовится ко второй фазе операции «Железные мечи», которая «не будет иметь аналогов по своей жестокости и не будет похожа ни на что, что Израиль проводил в Газе в прошлом», сообщало агентство Reuters.