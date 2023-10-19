Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали планы ЦАХАЛ?
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь источников в Израиле, западных странах и на Ближнем Востоке.
Пока ответная операция ЦАХАЛ, получившая кодовое название «Железные мечи», сводилась к бомбардировкам и ракетным ударам по подконтрольному ХАМАС анклаву. Призвав рекордные 360 тысяч резервистов, израильская армия готовится к ее второй фазе, которая «не будет иметь аналогов по своей жестокости и не будет похожа ни на что, что Израиль проводил в Газе в прошлом», отмечает издание.
Предстоящее наступление Израиля будет гораздо более масштабным, чем предыдущие операции в Газе, которые израильские официальные лица ранее называли «стрижкой газона», ослаблявшей военный потенциал ХАМАС, но не уничтожавшей его. (...) Израильские лидеры никогда прежде не клялись уничтожить ХАМАС раз и навсегда
Израиль готовится к большим потерям среди мирного населения Газы
Как отмечают источники Reuters, задача предстоящей операции — полное уничтожение инфраструктуры в секторе Газа, даже ценой больших потерь среди мирного населения. По данным министерства здравоохранения Газы, израильские удары уже унесли жизни около 3500 людей, еще около 12 тысяч ранены.
В ходе второй фазы операции израильские военные планируют оттеснить гражданских к границе анклава с Египтом, а затем зачистить ХАМАС и уничтожить сеть подземных туннелей, которые группировка использовала для нападения на Израиль. В ЦАХАЛ признались, что уже провели несколько вылазок в сектор Газа для сбора разведданных и подготовки наступления.
Израиль стремится к полному уничтожению ХАМАС и инфраструктуры группировки, но в реальности выполнить эту задачу может быть довольно сложно, отмечает Reuters.
Это целый подземный город с тоннелями, по сравнению с которыми тоннели Вьетконга покажутся детской забавой. У них не выйдет покончить с ХАМАС лишь при помощи танков и огневой мощи
Кроме того, военное крыло исламистской группировки, «Бригады Аль-Кассама», также мобилизовало все свои ресурсы и активно готовится к израильскому наступлению, устанавливая в анклаве противотанковые мины и ловушки со взрывчаткой для израильских солдат.
В США сомневаются в способности Израиля уничтожить ХАМАС
В Вашингтоне довольно скептично относятся к амбициозной задаче, поставленной ЦАХАЛ. Как Reuters рассказал американский источник, в США считают маловероятным, что Израиль сумеет полностью избавиться от ХАМАС, поскольку он не заинтересован в удержании или оккупации сектора Газа.
В Соединенных Штатах считают наиболее вероятным сценарий, при котором ЦАХАЛ попытается нейтрализовать или взять в плен как можно больше палестинских боевиков, взорвать сеть подземных туннелей и цехи по кустарному производству ракет. А когда число потерь среди израильских военных начнет расти, власти объявят о победе и выводе войск из сектора Газа.
Израильские власти не подготовили планов послевоенного устройства Газы
При этом правительство Израиля так и не подготовило планов послевоенного устройства анклава, в котором проживает 2,3 миллиона человек, что вызывает сильную обеспокоенность у Соединенных Штатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, посетившие еврейское государство на минувшей неделе, призывали израильское правительство продумать стратегию выхода из конфликта.
Этого вопроса коснулся и президент США Джо Байден, посетивший Израиль 18 октября. Американский лидер сравнил атаку ХАМАС 7 октября с терактами 11 сентября 2001 года в США, но подчеркнул, что Вашингтон, как и Израиль, испытывал сильную ярость и совершил немало ошибок в ходе ответных военных операций в Афганистане и Ираке. «Подавляющее большинство палестинцев не являются членами ХАМАС, ХАМАС не представляет весь палестинский народ», — предостерег Байден.
Скорая наземная операция вызывает тревогу и у соседних арабских государств.
У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия заключается в том, чтобы сбросить тысячи бомб, разрушить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии выхода в последующий период
США предложили передать власть над Газой палестинской администрации Аббаса
На фоне отсутствия у Израиля планов по послевоенному устройству Газы, Вашингтон предложил региональным игрокам свои варианты. Один из них — активизация Палестинской национальной администрации (ПНА) под руководством Махмуда Аббаса, которая утратила контроль над анклавом еще в 2007 году. Как считают в США, после военных действий и выдворения ХАМАС в Газе можно будет создать правительство на основе ПНА.
Впрочем, подобная идея пока сталкивается со скепсисом: большинство региональных игроков сомневаются, что Палестинская национальная администрация, да и вообще кто бы то ни было смогут создать в анклаве эффективное правительство.
Сценарий, при котором ООН, ПНА, Саудовская Аравия и Египет под руководством США и при поддержке европейцев смогут сделать из Газы нечто гораздо лучшее, чем тюрьму под открытым небом, скорее, годится для далекой-далекой галактики, а не для планеты Земля
На Ближнем Востоке опасаются разрастания конфликта на весь регион
Отдельные опасения региональных игроков вызывает перспектива выхода конфликта за границы сектора Газа. Ракетный удар по больнице «Аль-Ахли», в котором по данным Минздрава Газы погиб 471 человек, уже возмутила «арабскую улицу». Тысячи людей в странах Ближнего Востока вышли на акции протеста к израильским и арабским дипмиссиям, и чем больше палестинцев будет погибать в боевых действиях, тем выше будет становиться градус напряженности в регионе.
Боевые действия могут перекинуться на другие ближневосточные страны. Так, Иран и проиранская ливанская группировка «Хезболла» уже вовсю готовятся к открытию нового фронта на севере Израиля. Боевики «Хезболлы» уже провели несколько ракетных и минометных обстрелов, а глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не станет молча наблюдать за вторжением в Газу и готов нанести по Израилю «упреждающий удар».
Одновременно в регионе существуют серьезные разногласия относительно потенциального открытия гуманитарных коридоров для более чем 2 миллионов жителей Газы, бегущих от конфликта. Как отмечает Reuters, в ходе предыдущих масштабных военных конфликтов — арабо-израильского конфликта после объявления последним независимости в 1948 году и Шестидневной войны 1967 года — ближневосточные страны уже приняли миллионы палестинских беженцев. The Financial Times, в свою очередь сообщает, что в ответ на призывы принять у себя беженцев Египет уже пригрозил отправить их всех в страны Европейского союза.
Израиль откладывает операцию из-за страха больших потерь и второго фронта в Ливане
Израильские власти заявили о подготовке к возможной наземной операции вскоре после атаки ХАМАС 7 октября, но спустя почти две недели пока к ней так и не приступили. Как считает немецкое издание BILD, на то может быть несколько причин. Во-первых, по прошествии времени был утрачен эффект неожиданности: у ХАМАС было больше недели, чтобы подготовиться к нападению. Этот фактор наряду со сложным устройством сети подземных туннелей исламистской группировки и плотной застройки Газы может привести к серьезным потерям в рядах ЦАХАЛ.
Во-вторых, в Израиле опасаются вступления в боевые действия «Хезболлы», пользующейся поддержкой Ирана и вооруженной 100 тысячами ракет, которые превосходят по эффективности снаряды ХАМАС. При открытии второго фронта на границе с Ливаном Израилю может понадобиться помощь Соединенных Штатов, которые уже направили два своих авианосца в регион. Поэтому ЦАХАЛ, вероятно, решил отложить наземную операцию до их прибытия к берегам Израиля, которое ожидается через несколько дней. Наконец, медлительность израильской армии может быть вызвана недостаточной поддержкой со стороны мировых лидеров, особенно президента Джо Байдена, отмечает немецкое издание.