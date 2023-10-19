Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали планы ЦАХАЛ?

Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь источников в Израиле, западных странах и на Ближнем Востоке.

Пока ответная операция ЦАХАЛ, получившая кодовое название «Железные мечи», сводилась к бомбардировкам и ракетным ударам по подконтрольному ХАМАС анклаву. Призвав рекордные 360 тысяч резервистов, израильская армия готовится к ее второй фазе, которая «не будет иметь аналогов по своей жестокости и не будет похожа ни на что, что Израиль проводил в Газе в прошлом», отмечает издание.

Предстоящее наступление Израиля будет гораздо более масштабным, чем предыдущие операции в Газе, которые израильские официальные лица ранее называли «стрижкой газона», ослаблявшей военный потенциал ХАМАС, но не уничтожавшей его. (...) Израильские лидеры никогда прежде не клялись уничтожить ХАМАС раз и навсегда обозреватель Reuters

Израиль готовится к большим потерям среди мирного населения Газы

Как отмечают источники Reuters, задача предстоящей операции — полное уничтожение инфраструктуры в секторе Газа, даже ценой больших потерь среди мирного населения. По данным министерства здравоохранения Газы, израильские удары уже унесли жизни около 3500 людей, еще около 12 тысяч ранены.

Фото: Fatima Shbair / AP

В ходе второй фазы операции израильские военные планируют оттеснить гражданских к границе анклава с Египтом, а затем зачистить ХАМАС и уничтожить сеть подземных туннелей, которые группировка использовала для нападения на Израиль. В ЦАХАЛ признались, что уже провели несколько вылазок в сектор Газа для сбора разведданных и подготовки наступления.

Израиль стремится к полному уничтожению ХАМАС и инфраструктуры группировки, но в реальности выполнить эту задачу может быть довольно сложно, отмечает Reuters.

Это целый подземный город с тоннелями, по сравнению с которыми тоннели Вьетконга покажутся детской забавой. У них не выйдет покончить с ХАМАС лишь при помощи танков и огневой мощи источник Reuters

Кроме того, военное крыло исламистской группировки, «Бригады Аль-Кассама», также мобилизовало все свои ресурсы и активно готовится к израильскому наступлению, устанавливая в анклаве противотанковые мины и ловушки со взрывчаткой для израильских солдат.

В США сомневаются в способности Израиля уничтожить ХАМАС

В Вашингтоне довольно скептично относятся к амбициозной задаче, поставленной ЦАХАЛ. Как Reuters рассказал американский источник, в США считают маловероятным, что Израиль сумеет полностью избавиться от ХАМАС, поскольку он не заинтересован в удержании или оккупации сектора Газа.

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В Соединенных Штатах считают наиболее вероятным сценарий, при котором ЦАХАЛ попытается нейтрализовать или взять в плен как можно больше палестинских боевиков, взорвать сеть подземных туннелей и цехи по кустарному производству ракет. А когда число потерь среди израильских военных начнет расти, власти объявят о победе и выводе войск из сектора Газа.

Израильские власти не подготовили планов послевоенного устройства Газы

При этом правительство Израиля так и не подготовило планов послевоенного устройства анклава, в котором проживает 2,3 миллиона человек, что вызывает сильную обеспокоенность у Соединенных Штатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, посетившие еврейское государство на минувшей неделе, призывали израильское правительство продумать стратегию выхода из конфликта.

Этого вопроса коснулся и президент США Джо Байден, посетивший Израиль 18 октября. Американский лидер сравнил атаку ХАМАС 7 октября с терактами 11 сентября 2001 года в США, но подчеркнул, что Вашингтон, как и Израиль, испытывал сильную ярость и совершил немало ошибок в ходе ответных военных операций в Афганистане и Ираке. «Подавляющее большинство палестинцев не являются членами ХАМАС, ХАМАС не представляет весь палестинский народ», — предостерег Байден.

Скорая наземная операция вызывает тревогу и у соседних арабских государств.

У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия заключается в том, чтобы сбросить тысячи бомб, разрушить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии выхода в последующий период источник Reuters на Ближнем Востоке

США предложили передать власть над Газой палестинской администрации Аббаса

На фоне отсутствия у Израиля планов по послевоенному устройству Газы, Вашингтон предложил региональным игрокам свои варианты. Один из них — активизация Палестинской национальной администрации (ПНА) под руководством Махмуда Аббаса, которая утратила контроль над анклавом еще в 2007 году. Как считают в США, после военных действий и выдворения ХАМАС в Газе можно будет создать правительство на основе ПНА.

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Впрочем, подобная идея пока сталкивается со скепсисом: большинство региональных игроков сомневаются, что Палестинская национальная администрация, да и вообще кто бы то ни было смогут создать в анклаве эффективное правительство.

Сценарий, при котором ООН, ПНА, Саудовская Аравия и Египет под руководством США и при поддержке европейцев смогут сделать из Газы нечто гораздо лучшее, чем тюрьму под открытым небом, скорее, годится для далекой-далекой галактики, а не для планеты Земля Аарон Дэвид Миллер бывший американский переговорщик по Ближнему Востоку

На Ближнем Востоке опасаются разрастания конфликта на весь регион

Отдельные опасения региональных игроков вызывает перспектива выхода конфликта за границы сектора Газа. Ракетный удар по больнице «Аль-Ахли», в котором по данным Минздрава Газы погиб 471 человек, уже возмутила «арабскую улицу». Тысячи людей в странах Ближнего Востока вышли на акции протеста к израильским и арабским дипмиссиям, и чем больше палестинцев будет погибать в боевых действиях, тем выше будет становиться градус напряженности в регионе.

Боевые действия могут перекинуться на другие ближневосточные страны. Так, Иран и проиранская ливанская группировка «Хезболла» уже вовсю готовятся к открытию нового фронта на севере Израиля. Боевики «Хезболлы» уже провели несколько ракетных и минометных обстрелов, а глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не станет молча наблюдать за вторжением в Газу и готов нанести по Израилю «упреждающий удар».

Одновременно в регионе существуют серьезные разногласия относительно потенциального открытия гуманитарных коридоров для более чем 2 миллионов жителей Газы, бегущих от конфликта. Как отмечает Reuters, в ходе предыдущих масштабных военных конфликтов — арабо-израильского конфликта после объявления последним независимости в 1948 году и Шестидневной войны 1967 года — ближневосточные страны уже приняли миллионы палестинских беженцев. The Financial Times, в свою очередь сообщает, что в ответ на призывы принять у себя беженцев Египет уже пригрозил отправить их всех в страны Европейского союза.

Израиль откладывает операцию из-за страха больших потерь и второго фронта в Ливане

Израильские власти заявили о подготовке к возможной наземной операции вскоре после атаки ХАМАС 7 октября, но спустя почти две недели пока к ней так и не приступили. Как считает немецкое издание BILD, на то может быть несколько причин. Во-первых, по прошествии времени был утрачен эффект неожиданности: у ХАМАС было больше недели, чтобы подготовиться к нападению. Этот фактор наряду со сложным устройством сети подземных туннелей исламистской группировки и плотной застройки Газы может привести к серьезным потерям в рядах ЦАХАЛ.

Во-вторых, в Израиле опасаются вступления в боевые действия «Хезболлы», пользующейся поддержкой Ирана и вооруженной 100 тысячами ракет, которые превосходят по эффективности снаряды ХАМАС. При открытии второго фронта на границе с Ливаном Израилю может понадобиться помощь Соединенных Штатов, которые уже направили два своих авианосца в регион. Поэтому ЦАХАЛ, вероятно, решил отложить наземную операцию до их прибытия к берегам Израиля, которое ожидается через несколько дней. Наконец, медлительность израильской армии может быть вызвана недостаточной поддержкой со стороны мировых лидеров, особенно президента Джо Байдена, отмечает немецкое издание.