В заявлениях ХАМАС об ударе по больнице в Газе нашли нестыковки. Что не так с палестинской версией?

Анализ показал несостыковки в версии ХАМАС об ударе Израиля по больнице в Газе

ХАМАС обвинило Израиль в ракетном ударе по больнице «Аль-Ахли» в Газе. В радикальном палестинском движении заявили, что израильские силовики угрожали сотрудникам больницы взорвать здание, а после нанесли удар управляемыми ракетами. В ХАМАС пообещали обнародовать доказательства того, что Израиль причастен к удару, в результате которого, по версии министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек.

Однако эксперты нашли несостыковки в версии ХАМАС.

Для используемых ЦАХАЛ при бомбардировках боеприпасов повреждения слишком малы

Сотрудник Австралийского института стратегической политики Натан Русер отметил, что на фото с дрона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не видно значительных структурных повреждений большинства автомобилей после удара.

Он указал, что только три автомобиля имеют такие повреждения, а автомобили, находящиеся на расстоянии более 10-15 метров, выглядят практически неповрежденными

Русер также обращает внимание, что на кадрах на месте падения ракеты практически нет воронки, и отмечает очень небольшой ущерб зданию примерно в 20 метрах от места удара.

«В целом видимые нами повреждения соответствуют небольшому удару с большим количеством горючего ускорителя, который, вероятно, вызвал большую часть пожара и очень небольшие в пределах очень узкого радиуса структурные повреждения», — заявил эксперт.

Он сравнил кадры больницы с другими авиаударами в Газе, которые, как правило, оставляли воронки гораздо большего размера, наносили гораздо больший ущерб и оставляли больше бетонной пыли после удара по строению.

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Британский эксперт назвал причиной технический сбой при использовании арсенала ХАМАС

По словам британского эксперта и экс-директора Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкла Кларка, ракетный удар по больнице был произведен изнутри сектора Газа, причиной которого стал технический сбой при использовании арсенала ХАМАС.

Он подчеркнул, что первоначальные снимки с места происшествия выглядели «удручающими»: на них видно, как огонь охватывает часть больницы, а людей поспешно сажают в машины скорой помощи, однако кадры, появившееся утром, были «несколько менее драматичными».

Там есть не очень большая воронка. Есть транспортные средства, которые были абсолютно полностью уничтожены ракетой, но другие транспортные средства были сожжены. Это не похоже на мощный взрыв. Возникает вопрос, как число погибших могло быть таким высоким Майкл Кларк экс-директор Королевского института оборонных исследований (RUSI)

Эксперт отметил, что доказательством непричастности Израиля могли бы стать обломки ракеты, попавшей по больнице, но они находятся в распоряжении ХАМАС, которое «не станет обнародовать свидетельства против себя», но может попытаться принести на место происшествия обломки израильской ракеты.

Фото: Roger Anis / Getty Images

Помещения внутри больницы оказались относительно целыми

Исследователи проекта OSINTtechnical обратили внимание на кадры из часовни в больнице «Аль-Ахли», где в результате взрыва было выбито несколько витражей, но в остальном помещение выглядит целым.

На странице проекта в соцсети X опубликовано фото воронки от удара на стоянке больницы. Уточняется, что ее размер составляет метр на метр, а глубина — 30 сантиметров.

В США допустили наземный удар по больнице

Источник телеканала CNN сообщил, что среди собранных свидетельств есть те, что позволяют предположить, что имел место наземный взрыв, а не авиаудар.

По его словам, на месте не было единственной воронки, указывающей на падение ракеты, но имелись обширные повреждения от пожара и разбросанные обломки, что соответствует взрыву, начавшемуся на уровне земли

Отмечается, что анализ повреждений стал одним из источников данных, который побудил сотрудников разведки США склониться к выводу, что нападение на больницу было неудачным запуском ракеты.