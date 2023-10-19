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16:34, 19 октября 2023Мир

ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками в лагере беженцев

ХАМАС сообщило о боях с военными Израиля в лагере беженцев на Западном берегу
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили о боях с военными Израиля в лагере беженцев на Западном берегу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного крыла.

«Наши силы в лагере Нур-Шамс, наряду с группировками сопротивления и военными формированиями, участвуют в ожесточенных столкновениях с сионистскими оккупационными войсками (израильской армией — прим. «Ленты.ру»), которые окружают лагерь сегодня с утра», — рассказали в крыле.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины, в результате боев скончались три человека, есть тяжелораненые.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС. Призвав рекордные 360 тысяч резервистов, израильская армия готовится ко второй фазе операции «Железные мечи», которая «не будет иметь аналогов по своей жестокости и не будет похожа ни на что, что Израиль проводил в Газе в прошлом», отмечает Reuters со ссылкой на восемь источников в Израиле, западных странах и на Ближнем Востоке.

По словам собеседников агентства, задача предстоящей операции — полное уничтожение инфраструктуры в секторе Газа, даже ценой больших потерь среди мирного населения. По данным министерства здравоохранения Газы, израильские удары уже унесли жизни около 3,5 тысячи человек, еще около 12 тысяч ранены.

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    Виктория Кондратьева
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