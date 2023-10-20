Европейцы оказались заперты в домах из-за «библейского дождя»

DailyRecord: обрушившийся на Шотландию шторм «Бабет» затопил улицы

Семья шотландцев не смогла выбраться из дома из-за обрушившегося на страну шторма «Бабет». Об этом сообщает DailyRecord.

60-летняя жительница Брикина, ее сын и внук оказались заперты на втором этаже, поскольку первый этаж затопило.

Шторм лишил жизни двоих человек. Это водитель, на автомобиль которого упало дерево, и 56-летняя женщина — ее унесло течением. Ливни вызвали хаос по всей Шотландии: жителей пришлось эвакуировать из домов, ветром были опрокинуты легковые и грузовые автомобили, во многих домах пропало электричество. Сообщалось, что до некоторых мест в Шотландии в настоящее время из-за подтоплений можно добраться только на лодке.

В некоторых частях Шотландии все еще действует «красный» уровень погодной опасности. Он означает, что шторм может представлять угрозу для жизни. По всей Англии и на востоке Шотландии объявлен «желтый» уровень опасности. Жители Британии описывают погодные условия фразой «библейский дождь».

В настоящее время в 24 тысячах домов было восстановлено электричество. Около четырех тысяч объектов все еще остаются без света.

Ранее шторм «Бабет» обрушился на Ирландию, вызвав наводнения в некоторых районах. Так, на юге страны затопило около ста домов.

В октябре проливные дожди затопили почти всю Испанию. Высокие уровни погодной опасности были объявлены в 33 провинциях и автономном городе Мелилья.