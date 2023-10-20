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12:33, 20 октября 2023Среда обитания

Одну европейскую страну затопили проливные дожди

RTVE: из-за шторма «Алине» почти всю Испанию затопили проливные дожди

Фото: Eduardo Briones / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Почти всю Испанию затопили проливные дожди — высокие уровни опасности объявлены в 33 провинциях и автономном городе Мелилья. Аномальная погодная ситуация в этой европейской стране связана с приходом шторма «Алине», сообщает RTVE.

В пятницу, 20 октября, температура воздуха резко снизится во всех частях страны. На севере Испании ожидается жестокий ветер скоростью до 110 километров в час (30,5 метра в секунду) и волны высотой до 10 метров. Сильнее всего пострадают регионы Галисия, Астурия, Кантабрия, красный уровень опасности сохраняется и в Стране Басков.

Проливные дожди также пройдут на юге страны — в Андалусии и на Балеарских островах, где объявлен оранжевый уровень опасности из-за волн высотой до 8 метров, сильного шторма и ветра. Менее серьезные последствия шторма ожидают территории Арагона, Кастилии, Каталонии, Мадрида, Мурсии, Наварры, Ла-Риохи, Валенсии и автономного города Мелилья.

Из-за «Алине» 19 октября затопило метро в Мадриде. Также по всей стране затруднено движение автотранспорта, поскольку по улицам стекают огромные потоки воды, а ливень не прекращается. Жителей некоторых городов эвакуируют из домов.

В сентябре во Всемирной метеорологической организации (ВМО) связали обильный уровень осадков в Европе с климатическими особенностями региона. «Теплый воздух может удерживать больше влаги. Поэтому осадки — дождь, снег или град — в мягком климате более интенсивные и могут привести еще к большим наводнениям», — заключил сотрудник ВМО Стефан Уленбрук.

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      Нина Ташевская
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