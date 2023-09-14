Европе предрекли экстремальную жару с грозами и ливнями

Bloomberg: сентябрьская жара в Европе будет сопровождаться грозами и ливнями

Аномальная жара в ряде европейских стран будет сопровождаться грозами и ливнями. Высокие температуры в регионе сохранятся до конца следующей недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков компании Maxar Technologies.

Ожидается, что пик жары придется на субботу, 16 сентября. В этот день воздух в Париже прогреется до 29,5 градуса Цельсия, а в Лондоне — до 25,5 градуса. В ближайшие десять дней средние температуры на большей части территории Франции и Германии будут оставаться выше нормы для этого времени года.

При этом в Великобритании, согласно прогнозу экспертов, погодные условия будут близки к оптимальным для начала осени. Однако королевство захлестнут сильные дожди, которые принесет холодный атмосферный фронт с Атлантического океана. Обильные осадки во второй половине сентября ожидаются и на юге Германии. Ливни с грозами также обрушатся на Испанию, где местные власти уже предупредили жителей Валенсии о надвигающемся циклоне.

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) связали обильный уровень осадков на юге Европы с климатическими особенностями региона. «Теплый воздух может удерживать больше влаги. Поэтому осадки — дождь, снег или град — в мягком климате более интенсивные и могут привести к еще большим наводнениям», — заключил сотрудник ВМО Стефан Уленбрук.

Аномальная жара в Европе сохранялась на протяжении большей части лета. В начале сентября аналитики службы Евросоюза Copernicus сообщили, что август 2023 года стал самым жарким августом в истории для всего мира. Температура в последний месяц лета превысила на 1,5 градуса Цельсия средний показатель доиндустриального периода. Эксперты зафиксировали рекордные глобальные температуры третий месяц подряд. Июнь и июль также стали самыми жаркими, при этом июль оказался наиболее теплым месяцем в целом.