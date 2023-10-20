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08:44, 20 октября 2023Силовые структуры

Пытавшегося заработать на субсидиях мошенника экстрадировали в Россию из Сербии

Российского мошенника Святковского экстрадировали из Сербии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Россию из Сербии для исполнения приговора экстрадировали российского мошенника, пытавшегося незаконно обогатиться с помощь аферы на субсидиях. Об этом в пятницу, 20 октября,«Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, речь идет о россиянине Дмитрии Святковском, которого признали виновным в покушении на мошенничество при получении выплат по субсидии. Чтобы провернуть аферу, мужчина купил поддельный диплом стоматолога и попытался устроиться в Сямженскую центральную больницу, однако был изобличен работниками медучреждения, после чего сбежал и был объявлен в международный розыск.

Ранее октябрьский районный суд Омска вынес приговор супругам и их сообщнику за хищение путем обмана 2,2 миллиона рублей у десяти российских пенсионеров.

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      Владимир Седов
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