Пытавшегося заработать на субсидиях мошенника экстрадировали в Россию из Сербии

Российского мошенника Святковского экстрадировали из Сербии

В Россию из Сербии для исполнения приговора экстрадировали российского мошенника, пытавшегося незаконно обогатиться с помощь аферы на субсидиях. Об этом в пятницу, 20 октября,«Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, речь идет о россиянине Дмитрии Святковском, которого признали виновным в покушении на мошенничество при получении выплат по субсидии. Чтобы провернуть аферу, мужчина купил поддельный диплом стоматолога и попытался устроиться в Сямженскую центральную больницу, однако был изобличен работниками медучреждения, после чего сбежал и был объявлен в международный розыск.

Ранее октябрьский районный суд Омска вынес приговор супругам и их сообщнику за хищение путем обмана 2,2 миллиона рублей у десяти российских пенсионеров.