Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:59, 20 октября 2023Культура

Хабенский назвал дату возвращения в большое кино

Хабенский заявил, что вернется в большой кинематограф в 2024 году
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Российский актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал о том, когда планирует вернуться в большой кинематограф. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Народный артист России заявил, что хочет возобновить съемки в проектах в 2024 году, добавив, что ранее был занят театральной деятельностью.

«Не хочется делать две работы параллельно, учитывая, что работа в кино, наверное, мне больше знакома, а работа в качестве художественного руководителя театра — это новый университет в моей жизни. Приходится учиться многому, приходится знакомиться с разными людьми, постигать семимильными шагами те или иные предметы, руководства, управления. Но сейчас, мне кажется, уже появился просвет», — подчеркнул актер, выразив благодарность поклонникам, которые ждут его появления на экранах.

Артист добавил, что программа театра на новый сезон готова и команда культурного учреждения собрана, а потому в следующем году он сможет позволить себе «сделать время пребывания на съемочной площадке подольше», тогда как раньше мог выделить на участие в кинематографических картинах 3-5 дней.

Ранее стало известно, что покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине (СВО) актеров покажут в отечественных проектах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в 58 лет. Что стало причиной смерти титулованной спортсменки?

      Белый дом запросил у Конгресса средства на сдерживание России и Китая в АТР

      Российского адвоката задержали за аферу на 43 миллиона рублей

      Предложены сверхъяркие источники света на основе квазичастиц

      Злобная ворона-свистун превратилась в заклятого врага повара-велосипедиста

      Бойфренд Тейлор Свифт купил ради нее роскошный особняк

      Сотрудники Госдепа раскритикуют позицию США по Израилю

      Кличко назвал контролируемые Россией территории уже не Украиной

      Популярная блогерша объяснила возвращение в Россию из США

      Блогерша раскрыла простой способ брить ноги реже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости