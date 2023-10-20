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16:37, 20 октября 2023Среда обитания

Ивлеева сообщила о покупке квартиры

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила подписчикам о покупке квартиры
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева приобрела квартиру. Об этом она сообщила подписчикам в своем Telegram-канале.

Сделку Ивлеева закрыла несколькими днями ранее и подробностей о ней не привела. Большую покупку она упомянула наряду с новыми книгами.

Инфлюэнсер также попросила у поклонников прощения за отсутствие новостей, оправдав это спонтанной поездкой в Санкт-Петербург. По ее словам, отдохнув в Северной столице, теперь она готова погрузиться в работу с головой вплоть до Нового года.

Ранее при заказе гардеробной Ивлееву обманули почти на 1,1 миллиона рублей. Вскоре после оформления покупки сайт и телефоны организации стали недоступны. Блогер обратилась в суд.

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      Виктория Клабукова
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