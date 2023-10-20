Израиль подтвердил освобождение двух пленных в Газе

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников ХАМАСа в Газе

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников из плена палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были похищены террористической организацией ХАМАС во время неожиданного нападения 7 октября, когда они находились в кибуце Нахаль-Оз», — указано в сообщении.

Уточняется, что двух женщин встретили на границе военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они сопроводили их до военной базы в центре Израиля, где находились члены их семей.

Ранее ХАМАС заявило о решении освободить двух американок, мать и дочь, из плена в Газе при посредничестве Катара. Согласно заявлению группировки, жест преследовал цель «доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена являются ложными и безосновательными».