ХАМАС освободил первых американских заложников

Представитель Обейда: ХАМАС освободил двух гражданок США, мать и ее дочь

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) освободили двух гражданок США, мать и ее дочь при посредничестве Катара. Об этом сообщил представитель ХАМАС Абу Обейда на официальном канале в Telegram.

«В ответ на усилия Катара "Бригады Аль-Кассама" освободили двух американских граждан (мать и ее дочь) по гуманитарным соображениям и для того, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его администрации являются ложными и безосновательными», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что боевики ХАМАС выразили готовность отпустить часть заложников в обмен на немедленное прекращение огня со стороны Израиля. На момент публикации сообщалось, что стороны конфликта все еще не достигли соглашения по данному вопросу.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС удерживал в Секторе Газа 203 человека, включая женщин, детей и стариков.