Армия Израиля уточнила число похищенных ХАМАС

Армия Израиля сообщила, что число похищенных ХАМАС достигло 203 человек

Число похищенных исламистским движением ХАМАС по подтвержденной информации достигло 203 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

Также по его словам с 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих.

Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что никаких подвижек по освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа, нет. «Они их должны просто выпустить. Когда все говорят о гуманитарных проблемах, то никто почему-то не говорит, что держать в заложника детей, стариков и женщин — это не гуманитарная проблема», — отметил дипломат.

Цви обратил внимание, что никто не призывает ХАМАС отпустить заложников. «Все говорят: есть гуманитарная проблема в секторе Газа. Все проблемы на одной стороне?» — указал он.

