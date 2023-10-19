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11:01, 19 октября 2023Мир

Армия Израиля уточнила число похищенных ХАМАС

Армия Израиля сообщила, что число похищенных ХАМАС достигло 203 человек

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Число похищенных исламистским движением ХАМАС по подтвержденной информации достигло 203 человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

Также по его словам с 7 октября в конфликте между группировкой и армией погибли 306 израильских военнослужащих.

Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что никаких подвижек по освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа, нет. «Они их должны просто выпустить. Когда все говорят о гуманитарных проблемах, то никто почему-то не говорит, что держать в заложника детей, стариков и женщин — это не гуманитарная проблема», — отметил дипломат.

Цви обратил внимание, что никто не призывает ХАМАС отпустить заложников. «Все говорят: есть гуманитарная проблема в секторе Газа. Все проблемы на одной стороне?» — указал он.

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    Виктория Кондратьева
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