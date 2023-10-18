Посол Израиля в России рассказал о подвижках по освобождению заложников

Посол Израиля в России: никаких подвижек по освобождению заложников нет

Никаких подвижек по освобождению заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа, нет. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они их должны просто выпустить. Когда все говорят о гуманитарных проблемах, то никто почему-то не говорит, что держать в заложника детей, стариков и женщин это не гуманитарная проблема», — отметил дипломат.

Цви обратил внимание, что никто не призывает ХАМАС отпустить заложников. «Все говорят: есть гуманитарная проблема в секторе Газа. Все проблемы на одной стороне?», — указал он.

Ранее Цви заявил, что ХАМАС использует гумпомощь для производства оружия, таким образом не улучшая, а ухудшая жизнь людей в секторе Газа. «Как эти ракеты делаются? Обычно выкапывают из земли трубы, которые Европейский союз предоставляет как гуманитарную помощь. Их режут и делают из этого ракету. Мотор делается из смеси сахара и удобрений, которые поставляются по линии гуманитарной помощи», — рассказал посол.