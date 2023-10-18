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11:56, 18 октября 2023Мир

Посол Израиля в России рассказал о производстве ХАМАС оружия из гумпомощи

Посол Израиля в РФ Бен Цви: ХАМАС использует гумпомощь для производства оружия
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Александр Бен-Цви

Александр Бен-Цви. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ХАМАС использует гумпомощь для производства оружия, таким образом не улучшая, а ухудшая жизнь людей в секторе Газа. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как эти ракеты делаются? Обычно выкапывают из земли трубы, которые Европейский союз предоставляет как гуманитарную помощь. Их режут и делают из этого ракету. Мотор делается из смеси сахара и удобрений, которые поставляются по линии гуманитарной помощи», — рассказал посол.

Он отметил, что подобная практика создания оружия и взрывчатых веществ из гуманитарной помощи является обычной практикой террористических группировок. Дипломат резюмировал, что ХАМАС таким образом ухудшает жизнь мирных людей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предъявила доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой израильской армии в социальной сети X (бывший «Твиттер»).

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    Максим Габриелян
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