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10:31, 18 октября 2023Мир

Израиль предъявил доказательства непричастности к атаке на больницу в Газе

ЦАХАЛ предъявил доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предъявила доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой израильской армии в социальной сети X (бывший Твиттер).

В видео отмечается, что на опубликованных кадрах нет характерных воронок, которые образуются в результате применения израильских боеприпасов. Как отмечают военные ЦАХАЛ, в случае удара со стороны Израиля, могла бы образоваться воронка в диаметре от семи до девятнадцати метров.

Также пресс-секретарь ЦАХАЛ отдельно на брифинге для зарубежных СМИ предоставил информацию по инциденту. «По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщение о попадании ракеты по парковке больницы и понял, что это были ракеты "Исламского Джихада" (организация признана террористической и запрещена в России). Размеры повреждений соответствуют ракетам "Исламского джихада" и не соответствует цифрам погибших озвученных Минздравом Газы», — отметил пресс-секретарь.

Ранее «Исламский джихад» опроверг обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, и указало на то, что израильские чиновники представили различные версии произошедшего. Реагируя на обвинения, выдвигаемые Израилем, в группировке их назвали ложными и необоснованными.

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    Максим Габриелян
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