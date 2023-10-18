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03:07, 18 октября 2023Мир

«Исламский джихад» отреагировал на обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

«Исламский джихад» опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

Палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) опровергла обвинения Израиля, возложившего на нее ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, и указало на то, что израильские чиновники представили различные версии произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными», — отреагировала группировка.

Как указали в «Исламском джихаде», сначала пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы утверждал, что «оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились внутри больницы», и что «взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра». Однако израильская армия заявила, что удар по больнице был нанесен в результате неудачного пуска ракеты.

«Это подтверждает, что лжецы не сходятся во мнении с какой-либо одной версией», — говорится в заявлении.

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    Марина Совина
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