Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 18 октября 2023Мир

Армия Израиля перепроверила данные об ударе по больнице в Газе

ЦАХАЛ перепроверил данные об ударе в Газе и обвинил в нем «Исламский джихад»

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что повторная проверка имеющихся у нее данных подтвердила версию о вине «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России) в ударе по больнице Аль-Ахли в Газе.

«Больница была поражена в результате неудавшегося запуска ракеты со стороны террористической организации "Исламский джихад"», — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

Ранее сообщалось, что число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В секторе Газа разбомбили больницу, где укрывались люди. Погибли 800 человек, среди них сотни детей

    «Исламский джихад» отреагировал на обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе

    Посол заявил о цели США столкнуть НАТО и Россию

    Генсек ООН осудил удар по больнице в секторе Газа

    Названы приоритеты США в вопросе помощи Украине и Израилю

    Президент Ирана назвал удар по больнице в Газе военным преступлением

    Палестина назвала действия Израиля военной резней

    Посол России предупредили о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

    Армия Израиля перепроверила данные об ударе по больнице в Газе

    На Западе забеспокоились из-за контроля России над размещением сил ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости