Армия Израиля перепроверила данные об ударе по больнице в Газе

ЦАХАЛ перепроверил данные об ударе в Газе и обвинил в нем «Исламский джихад»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что повторная проверка имеющихся у нее данных подтвердила версию о вине «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России) в ударе по больнице Аль-Ахли в Газе.

«Больница была поражена в результате неудавшегося запуска ракеты со стороны террористической организации "Исламский джихад"», — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

Ранее сообщалось, что число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.