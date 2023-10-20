ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников при прекращении огня

ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня

Боевики ХАМАС выразили готовность отпустить часть заложников в обмен на немедленное прекращение огня Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пост в соцсети X (ранее Twitter) корреспондента британской вещательной корпорации «Би-би-си» Фрэнка Гарднера.

По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что прогресс в деле по освобождению израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, полностью отсутствует. «К сожалению, нет абсолютно ничего [по вопросу освобождения заложников]. Более того, ХАМАС обещал, что они будут делать какие-то списки, сейчас они говорят: "Нет, мы не можем делать эти списки, потому что не все у нас, мы не знаем и так далее"», — объяснил дипломат.