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15:37, 20 октября 2023Мир

ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников при прекращении огня

ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Janis Laizans / Reuters

Боевики ХАМАС выразили готовность отпустить часть заложников в обмен на немедленное прекращение огня Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пост в соцсети X (ранее Twitter) корреспондента британской вещательной корпорации «Би-би-си» Фрэнка Гарднера.

По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что прогресс в деле по освобождению израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, полностью отсутствует. «К сожалению, нет абсолютно ничего [по вопросу освобождения заложников]. Более того, ХАМАС обещал, что они будут делать какие-то списки, сейчас они говорят: "Нет, мы не можем делать эти списки, потому что не все у нас, мы не знаем и так далее"», — объяснил дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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