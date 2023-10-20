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14:46, 20 октября 2023Мир

Израиль заявил об отсутствии прогресса в освобождении заложников у ХАМАС

Посол Израиля Бен Цви: прогресса в освобождении израильских заложников нет

Фото: Leon Neal / Getty Images

Прогресс в деле по освобождению израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа полностью отсутствуют. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает ТАСС.

«К сожалению, нет абсолютно ничего [по вопросу освобождения заложников]. Более того, ХАМАС обещал, что они будут делать какие-то списки, сейчас они говорят: "Нет, мы не можем делать эти списки, потому что не все у нас, мы не знаем и так далее"», — объяснил дипломат.

Однако Бен Цви заверил, что работа по делу будет продолжена. По его словам, ХАМАС должен в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков, так как удерживание гражданских лиц как заложников является военным преступлением по всем международным стандартам.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила данные о числе удерживаемых в секторе Газа заложников. По данным, предоставленным военными, 203 человека, включая женщин, детей и стариков, являются заложниками ХАМАС.

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      Дарья Балацкая
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