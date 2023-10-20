Кадыров назвал геноцидом палестинцев операцию Израиля против ХАМАС

Глава Чечни Кадыров заявил, что операция Израиля против ХАМАС является геноцидом

Операция Израиля против ХАМАС является геноцидом палестинского народа. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Действия Израиля Кадыров охарактеризовал как чудовищные преступления.

«Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», — заявил он и отметил, что военная операция Израиля настроила против них почти весь мир «за исключением таких же преступников и лицемеров, сидящих во власти ряда западных государств».

Поэтому мы с удовольствием сражаемся с ними в рамках СВО Рамзан Кадыров

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

