Ксения Бородина высмеяла свои наряды на фото 20-летней давности

Российская телеведущая Ксения Бородина высмеяла свои наряды на фото 15-20-летней давности. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

40-летняя знаменитость показала архивные кадры, где позировала в том числе в облегающей белой майке с розовыми принтом в сочетании с малиновой мини-юбкой, зелеными колготками, бордово-черными кедами с желтыми полосками и пиджаком из тонкой ткани. Также она предстала перед камерой в топе с оборками и пышными рукавами и джинсовой юбке длины миди с разрезами и с заниженной талией, которую украшал розовый ремень.

Кроме того, звезда составила наряд из белой футболки с черным шрифтом, малиновой кожаной куртки, красных туфель на высоких платформах и каблуках и джинсовой мини-юбки на бедрах с белым ремнем и надписью, сделанной крупными черными буквами.

«Если вы думаете, что стиль в одежде не так важен, просто вспомните эти фото. Лицо детское, но мои прикиды 15-20-летней давности — это нечто. Какой бы дикой сейчас ни была мода, нулевые ничем не перебить», — подписала пост Бородина.

В сентябре российская телеведущая Ксения Собчак подняла на смех откровенный образ Бородиной на архивных фото. Собчак показала снимки Бородиной, где она позирует на подиуме в атласном сером платье до колена с облегающей юбкой и свободной верхней частью. При этом наряд был оформлен глубоким декольте, которое обнажало живот и часть груди.